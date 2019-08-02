استكمال عروض مهرجان الحمامات بعد انتهاء فترة الحداد على الرئيس التونسى

تم إرجاء عدد من العروض والحفلات الخاصة بمهرجان الحمامات الدولي وخاصة الحفلات التي كانت مبرمجة في الفترة من 25 إلي 31 يوليو، بسبب فترة الحداد على رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد الباجي قائد السبسي.





ونقلت عدد من الحفلات والعروض واخذت مواعيد جديدة فعرض " Third World " تحدد له موعد يوم 5 أغسطس أما عرض شاوية للفنان نضال يحياوي.





فتحدد له يوم 7 أغسطس وستكون حفلة الفنان الجزائرية سعاد ماسي يوم 18 أغسطس أما يوم 19 أغسطس فستعرض مسرحية "جويف" لحمادي الوهايبي انتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بالقيروان .





ويستضيف مهرجان الحمامات الدولي بتونس اليوم 2 وغدا 3 أغسطس الموسيقار الكبير زياد الرحباني ليقدم حفلتين للجمهور التونسي الذي يعشق موسيقي الرحبانية بشكل عام وموسيقي زياد بشكل خاص .





ومن المقرر أن يقدم زياد الرحباني، خلال الحفل، برنامجًا حافلاً بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي أنطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.





يذكر أن مهرجان الحمامات الدولي هو تظاهرة ثقافية وفنية تقام في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة وقد انعقدت دورته الأولي عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه من قبل عدد كبير من نجوم الغناء المصري والفرق المشهورة منهم الكينج محمد منير العام قبل الماضي .