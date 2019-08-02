السفير السعودي يحضر العرض المسرحي "المتفائل"

استقبل المسرح القومى مساء أمس الخميس أسامة النقلى سفير دولة المملكة العربية السعودية بالقاهرة ، إذ شاهد العرض المسرحى "المتفائل" من إنتاج الفرقة بدعوة من الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفنى للمسرح، ويرفع المسرح لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه الجمعة الماضى.





‏وأبدى السفير السعودى إعجابا كبيرا بعراقة المسرح وبنائه التاريخى كما أشاد بالعرض المسرحى " المتفائل" وعناصر إنتاجه ومستوى ممثليه، وأعلن حرصه على دعوة العرض ليُقدم فى المملكة العربية السعودية للجمهور السعودى المتشوق للفن الراقى الممتع.





جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" يقدم يوميا فى تمام التاسعة مساء ماعدا الأربعاء على المسرح القومى بالعتبة ، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.