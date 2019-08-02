عاجل.. الزمالك يحسم صفقة جديدة

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة، ليكون ضمن تدعيمات القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح إمام عاشور في تقديم مستوى رائع مع حرس الحدود في الموسم المنقضي، حيث لفت اللاعب الأنظار إليه بشدة.

ويفصل الزمالك ساعات قليلة على الحصول على الاستغناء الرسمي من المحلة الخاص بإمام عاشور.

وكان الزمالك قد نجح في إبرام 10 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم محمد عواد، محمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى، بالإضافة إلى محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، وأيضا محمد عبد الشافي، إسلام جابر، كريم بامبو، مع قرار بعودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد للفريق من جديد.