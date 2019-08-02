كازاخستان تعلن انضمام المعارضة السورية لـ"هدنة إدلب"





أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، اليوم الجمعة، أن ممثلي المعارضة السورية المسلحة المشاركين في مفاوضات "أستانا-13"، وافقوا على الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب.





وقال مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الوزارة يرجان موكاش - في تصريحات على هامش فعاليات المفاوضات في العاصمة الكازاخية نور سلطان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الهدنة دخلت حيز التنفيذ حسب المشاركين.. المعارضة الممثلة هنا (في المفاوضات) وافقت على هذا الاتفاق الخاص بإدلب".





يشار إلى أن الجولة الحالية من المفاوضات "بصيغة أستانا" يحضرها وفد يضم 14 ممثلا عن المعارضة السورية المسلحة برئاسة أحمد طعمة.





وكان مصدر عسكري سوري - قد أعلن أمس - موافقة الجيش على وقف إطلاق النار في منطقة وقف التصعيد بإدلب اعتبارا من ليلة الجمعة؛ شريطة تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع المسلحين بحدود 20 كيلومترا خلف خط منطقة وقف التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



