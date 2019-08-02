"الإفراج عن 513 سجينا بعفو رئاسي" الأهم.. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع المنصرم، أحداث هامة أبرزها الإفراج عن 513 سجينا بعفو رئاسي، بالإضافة إلى ضبط شخص استولى على 100 حساب بالفيس بوك، واستقرار مسئولو نادي الأهلي، على التراجع عن فكرة ضم محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق، والذي يلعب حاليًا لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ضبط 13 قطعة سلاح غير مرخصة

تمكنت حملة مكبرة لليوم الواحد شنتها قوات مديرية أمن أسيوط من ضبط 13 قطعة سلاح متنوعة وغير مرخصة بعدد من قرى مراكز المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط 3 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش و3 فرد خرطوش محلي الصنع.





وتم تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة والتحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.





تعيين محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمود المتني-الذي شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، و مثل مصر فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس، ويعد من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية-، رئيسا لجامعة عين شمس.





513 سجينا يودعون السجون بعفو رئاسي

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، ودع 513 سجينا السجون بمناسبة عيد الأضحى المبارك، واستكمالاً للإفراج عن بعض السجناء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.





وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 128 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.





وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن 385 نزيلاً إفراجاً شرطياً.





ضبط شخص استولى على 100 حساب بالفيس بوك

على صعيد آخر، نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بالبحيرة، لنصبه على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وضبط مرتكبى جرائم الإبتزاز المادي والنصب على المواطنين.





وتلقى فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا (الاسكندرية) بلاغاً من (شخصين، مقيمان بمحافظة البحيرة) بتضررهما من "مجهول" لقيامه بالإستيلاء على حسابهما بموقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.





أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم صنايع ،مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط جهاز "حاسب آلى" وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكترونى يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالإستيلاء على (100) حساب عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وباستكمال الفحص الفنى تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيس بوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.





واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثله بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم مادياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تراجع الأهلي عن ضم كهربا

استقر مسئولو نادي الأهلي، على التراجع عن فكرة ضم محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق، والذي يلعب حاليا لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأجل المارد الأحمر ضم كهربا حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى لا يدخل في صدام محلي مع اتحاد الكرة، وتكون أزمة اللاعب قد انتهت مع ناديه السابق في الفيفا.





وكان كهربا قد أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك في يوليو الماضي، بعد اشتعال الأزمة بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء، وانضم لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والذي يقوده إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك.



