ماراثون للمشي على كورنيش الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)

شارك اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في ماراثون للمشي علي كورنيش الاسكندرية.





حيث بدء الماراثون من أمام حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل مرورًا بالجندي المجهول وباتجاه قلعة قايتباي وتقدم الماراثون مسيرة بالخيول والتنورة.



