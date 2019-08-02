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ماراثون للمشي على كورنيش الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:18 م
ماراثون للمشي على كورنيش الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
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شارك اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في ماراثون للمشي علي كورنيش الاسكندرية.

حيث بدء الماراثون من أمام حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل مرورًا بالجندي المجهول وباتجاه قلعة قايتباي وتقدم الماراثون مسيرة بالخيول والتنورة.

وقد شارك في هذه الفاعلية كل من مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسة سيف الخيرية والجمعية المصرية لتنمية ابداعات متحدي الإعاقة ومؤسسة ادك وجمعية خليك ايجابي وشركة احمد تي ومركز السمائيين بالمندرة وكنيسة العذراء كليوباترا وجمعية الهلال الاحمر والحياه للجميع ومؤسسة التواصل.
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