شيري عادل في عيد ميلاد شقيقها: "أخى هو الشخص المتواجد حينما تحتاج إليه"

احتفلت الفنانة شيرى عادل بعيد ميلاد شقيقها ونشرت صورة له عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "أخي.. هو الشخص المتواجد حينما تحتاج إليه، ويساندنك حينما تسقط، ويتمسك بك حينما لا يريد أحد.. أخي دائمًا صديق".









يشار إلى أن آخر أعمال شيرى عادل مسلسل "السهام المارقة"، مع الفنان شريف سلامة، وهانى عادل ووليد فواز ، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودى هشام فقيه والعراقى كامل إبراهيم، وإخراج محمود كامل .









وهناك مفاوضات لفكرة تقديم جزء ثانى للمسلسل، من قبل الجهة المنتجة، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم حسم هذه الأمور، لاسيما وأن النية موجودة لعمل جزء الثانى منذ تصوير الجزء الأول.



