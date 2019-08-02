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العثور على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهما بالشرقية (صور)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:16 م
العثور على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهما بالشرقية (صور)
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سمر السيد_اسماعيل محمد
 
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عثر ضباط مباحث ديرب نجم بالشرقية على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهم بمركز ديرب نجم.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من الاهالي يفيد بالعثور على " أمال. ع.إ" 65 سنة بائعة فاكهة وحفيدتها" حبيبة. أ. ع " 3 سنوات مقتولتين داخل منزلهم ديرب نجم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء رئيس مباحث ديرب نجم وتبين آثار اعتداء بالضرب علي الجثتين ووجود كدمات وجروح بالرأس وإنحا الجسد وان الوفاة وراءها شبهه جنائيه كما تبين أن السيدة وحفيتها تقييمان بمفردهما في المنزل.
العثور على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهما بالشرقية (صور)
العثور على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهما بالشرقية (صور)
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