العثور على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهما بالشرقية (صور)

عثر ضباط مباحث ديرب نجم بالشرقية على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهم بمركز ديرب نجم.





تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من الاهالي يفيد بالعثور على " أمال. ع.إ" 65 سنة بائعة فاكهة وحفيدتها" حبيبة. أ. ع " 3 سنوات مقتولتين داخل منزلهم ديرب نجم.



