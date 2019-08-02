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ضبط 4751 مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:12 م
ضبط 4751 مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات
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هبة عبد الحفيظ
 
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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط الآتى:-
فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة

وتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4751) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1863) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (23) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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