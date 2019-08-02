ضبط 4751 مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات





وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (23) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرةوجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (23) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24ساعة عن ضبط الآتى:-فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدةوتمكنت الإدارة العامة للمرور فى حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (4751) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1863) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.