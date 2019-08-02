"صحة" البحر الأحمر: الكشف على 111 حالة ضمن قافلة طبية بقرية مرسى حميرة (صور)

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن الكشف على 111 حالة ضمن قافلة طبية للمديرية بقرية مرسى حميرة جنوب البحر الأحمر.



ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى بيان له أن تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات وزارة الصحة والسكان، أقيمت قافلة طبية علاجية بالوحدة الصحية بمرسى حميرة وتم الكشف على عدد 111 حالة بجميع التخصصات باطنة وأطفال وجراحة ورمد وأسنان وأشعة ومعمل ونسا وجلدية وقلب وإجراء الفحوصات المعملية 18 حالة.



كما أكد أن تم إحالة المستشفى الشلاتين المركزى لإجراء واستكمال الفحوصات وتم استخراج 2 قرار علاج على نفقة الدولة.



وتم إجراء جميع الكشوفات وصرف العلاج لجميع الحالات مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.