مفاجأة.. حياة محمد صلاح في خطر





في مفاجأة مدوية نشرت شبكة "bbc" البريطانية تقريرا بشأن لاعبي البريميرليج، أكدت فيه أن حياة الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول في خطر.

وذكرت الصحيفة أن حياة الفرعون المصري في خطر للعديد من الأسباب أبرزها لعب عدد كبير من المباريات وقطع مسافات طويلة من أجل المشاركة في المباريات مع ليفربول ومنتخب مصر مما يهدد حياته.

وذكر تقرير الـ bbc، أن صحة لاعبي كرة القدم معرضة للخطر، بعدما جمعت "Fifpro"، وهي مؤسسة معنية بصحة اللاعبين، بيانات عن 16 لاعبًا من النخبة في الدوري الإنجليزي، ووجدت أن بعضهم لعب ما يقرب من 80 مباراة في الموسم، وسافر أكثر من 110.000 كيلو متر.

ويأتي كل من صلاح وسون هيونج مين وأليسون بيكر وساديو ماني على رأس هؤلاء اللاعبين.

وقال ثيو فان سيجلين الأمين العام لـ "Fifpro" إنه من أجل تلبية مطالب جدول المباريات، يكون اللاعبون مطالبين باللعب مرارا وتكرارا بأقصى ما لديهم، دون الحصول على الراحة والاستجمام الكافيين، ما يعني أنهم لن يستطيعوا الأداء في أفضل حالاتهم، والأسوء أن اللاعبين يتحاملون على أنفسهم ويلعب مع هذا الكم من الضغوطات.