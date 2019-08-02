توقيع غرامة على شاطئ "رأس التين" لرفعها أسعار الدخول للزائرين (صور)

شن اليوم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة على شاطئ رأس التين الشرقي والغربي وشاطئ الانفوشي خدمة لمن يطلبها وكافتريا البستان.





وقد وجه رشاد بتوقيع عدد من المخالفات نظرًا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد تواجد بعض الكلاب بحوزة اصحابها مما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة.



