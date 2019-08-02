توقيع غرامة على شاطئ "رأس التين" لرفعها أسعار الدخول للزائرين (صور)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:06 م
محمد رجب - دينا حسن
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شن اليوم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة على شاطئ رأس التين الشرقي والغربي وشاطئ الانفوشي خدمة لمن يطلبها وكافتريا البستان.
وقد وجه رشاد بتوقيع عدد من المخالفات نظرًا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد تواجد بعض الكلاب بحوزة اصحابها مما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة.
وقد قد تجول رئيس مصايف الإسكندرية، بين شماسي المصطافين ونبه عليهم بعدم الخضوع لأي إبتزاز او دفع اي اكراميات والابلاغ فورا عن اي مخالفة يتعرضوا لها، ووجه ايضا تحذير لمدير الشاطئ بعدم إستغلال المواطنين أو فرض إكراميات عليهم مستقبلا والا سيتم زيادة قيمة الغرامة طبقا لبنود التعاقد.
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