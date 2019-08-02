صباح الورد يستضيف "دورى مى"

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استضاف برنامج "صباح الورد" فرقة "دورى مى"، اليوم، والتى قدمت أغنية "الله الله"، وسط إعجاب مقدمة البرنامج بهم المذيعة مها بهنسى والتى وجهت التحية لهم على أدائهم وصوتهم الرائع رغم صغر عمرهم.





"صباح الورد" تقديم مها بهنسى، أحمد خيرى، سمر نعيم، يوميا على قناة TEN، ويناقش مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية التى تشغل المجتمع.

