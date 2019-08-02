"تنسيقي حجاج الداخل" ينظم ملتقى سلامة الحاج

نظّم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، ملتقى خاصاً بسلامة الحاج تحت شعار: "سلامة الحاج أولاً"، بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، بتاريخ 29 / 11 / 1440هـ بمكة المكرّمة، بحضور عبدالرحمن بن فالح الحقباني؛ رئيس مجلس إدارة المجلس، وأعضاء المجلس، وعدد من مسؤولي "الدفاع المدني" منهم: العقيد سعيد القرني، مدير الإدارة العامة للأنظمة والتراخيص، والعقيد خالد الغيهب، رئيس لجنة النظر في المخالفات، والعقيد سامي إبراهيم السلوم، مساعد ركن السلامة بمشعر "مِنى".





وحضر الملتقى، العقيد عبدالله الطرفي الرويلي، ركن التحقيق في مشعر "عرفة"، والعقيد حاتم كامل صالح، ركن التحقيق في مشعر "مِنى"، والرائد عيسى هديان الدويبي، رئيس قسم السلامة في مركز التدريب، المشرف على التوعية الوقائية بالحج، وغيرهم من مسؤولين، ومشرفي ومختصي السلامة بمنشآت حجاج الداخل، ومنسوبيها، وعدد من المختصين والمهتمين.





وأُقيم على هامش "الملتقى" معرض مصاحب، ضمّ نماذج من المطبوعات التوعوية والتوجيهية والتثقيفية.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ بتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة والمعنية بأعمالها، ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات.





وقال "الحقباني": نشكر مسؤولي الدفاع المدني على التعاون والمشاركة، ونؤكد على توجيهات وزير الحج والعمرة بتوفير جميع عوامل ووسائل السلامة، ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات في جميع مخيمات الحجاج وفي أثناء تنقلاتهم لأداء مناسك الحج.





وأضاف: مسؤولو قطاع حجاج الداخل يضعون أيديهم مع أيدي رجالات الدفاع المدني ومسؤوليه، لتشكيل فريق عمل واحد، يسهم في توفير أعلى درجات السلامة والأمان لحجاج البيت العتيق.





وناشد مسؤولي مخيمات حجاج الداخل، على تلقي تعليمات "الدفاع المدني" بصدر رحب، والعمل على تنفيذها وتطبيقها بكل دقة وإتقان، لضمان سلامة الحاج، لتفعيل مبدأ أن يكونوا جزء من منظومة "الدفاع المدني"، التي هي بدورها تشكل جزءاً من منظومة الحج الشاملة.





ودعا إلى التوسع في حضور الدورات التدريبية التي يقيمها "الدفاع المدني"، وتصميم "زي موحّد خاص بمشرفي ومختصي السلامة في المخيمات.





وأشار إلى رغبة "المجلس التنسيقي" في تنظيم دورات تدريبية مكثفة خلال فعاليات ملتقى ومعرض تجهيزات الحج الثاني القادم، والذي سيصاحب اجتماع جمعية "المجلس" العمومية.





وقدّم عدد من مسؤولي "الدفاع المدني" عروضاً مرئية، والمحاضرات التي أكّدت أن دور "منشآت حجاج الداخل" يعد دوراً محورياً في منظومة السلامة، وتناولوا في حديثهم مسؤوليات المختص بأعمال السلامة في المخيم، وعدّدوا طرق وسبل التعامل مع بعض المخاطر المحتملة في الحج، مثل أخطار الحرائق والكهرباء والعواصف والرياح واستخدام الغاز والحطب للطبخ، وغيرها.





وأشاروا إلى أن منسوبي قطاع خدمة حجاج الداخل يعتبرون شركاء في مهمة توفير سلامة الحاج، التي يعتبرها الجميع "خطاً أحمر"، وأنهم يعتبرون خط الدفاع الأول تجاه بعض المخاطر المحتملة، وأنهم يشكلون فريق عمل واحداً، بالتعاون والتنسيق والتكاتف وتضافر الجهود.