أستاذ بجامعة قناة السويس: أقسم الله بالأوقات في القرآن للتنبيه على قيمة الزمن

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قال الدكتور محمد داوود، أستاذ بجامعة قناة السويس، إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وليالي عشر، والشفع والوتر وغيرها من الأوقات في القرآن الكريم للتنبيه بقيمة الزمن في حياة الناس؛ لكونه اغلى شيء في حياة الإنسان، فهو عمره الذي لا يعود.



وأضاف "داوود"، خلال حواره ببرنامج "فقه الحياة" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن القسم في سورة الفجر؛ لكون الفجر مرحلة فاصلة بين ليل حالك بالسواد ونهارًا مشرق، وأهمية القسم أنه متصل بما بعده بالتحذير من المعاصي والشرك والكفر، وجاء مناسبًا للتأكيد أن لحظة التوبة هي مثل الفجر مرحلة تحول من الظلام للنور.



وتابع، أن الليالي العشر هي ليالي مصطفاه من الله سبحانه وتعالى؛ لكونها فيها الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة، ويوم النحر، والطواف حول الكعبة والإحرام، وغيرها من أعمال العبادة العظيمة، وفيها الركن الخامس من أركان الإسلام وهي الحج، وقسم الله بالزمن للفت الانتباه لفضل هذه الليالي.

