السفيرة السعودية بواشنطن: قيادة المملكة ملتزمة بالمساواة بين الجنسين

قالت سفيرة السعودية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، إنها سعيدة بالقرارات التى سنتها المملكة والتعديلات على قوانين العمل والأحوال المدنية، والتى تهدف إلى رفع مكانة المرأة السعودية.









وأضافت ، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن هذه اللوائح الجديدة تاريخية، مشيرة إلى أنها تدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل، و"من شأنها أن تخلق بلا شك تغييرا حقيقيا للمرأة السعودية.









وقالت الأميرة السعودية إن "القيادة في السعودية تثبت عبر هذه التغييرات التزامها بالمساواة بين الجنسين، بداية من إدراج المرأة في المجلس الاستشاري إلى إصدار رخص قيادة لها".يأتى ذلك فى أول تعليق لها بعد تعديلات نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، التى اتخذتها المملكة والتى تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية.









ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية، بيانا حول اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.