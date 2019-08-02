الاتحاد الآسيوي يوافق على إقامة مباراة السعودية وسنغافورة فى القصيم

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على الطلب المقدم من نظيره السعودى بشأن الملعب المستضيف للمباراة التى تجمع منتخبى السعودية وسنغافورة فى التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.









وكتبت الصفحة الرسمية لمنتخب السعودية على "تويتر"، "الاتحاد الآسيوى يصادق على اختيار الاتحاد السعودى لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبدالله فى القصيم مكانًا لإقامة مباراة المنتخب الوطني الأول ومنتخب سنغافورة ضمن التصفيات الأولية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا يوم 10 أكتوبر".

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 عن وقوع منتخب السعودية فى المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن، وسنغافورة.





ويفتتح منتخب السعودية مشواره بمواجهة اليمن في العاشر من سبتمبر المقبل، قبل أن يواجه سنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات فى العاشر من أكتوبر القادم، وتلعب السعودية مع فلسطين يوم 15 من الشهر ذاته قبل أن يواجه أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل.





ويلتقى منتخب السعودية مع اليمن فى بداية جولة الإياب من التصفيات يوم 26 مارس 2020، قبل أن يواجه سنغافورة يوم 31 من الشهر ذاته، كما يلعب مع فلسطين وأوزبكستان يومى 4 و9 يونيو 2020.





جدير بالذكر أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، تولى تدريب منتخب السعودية.