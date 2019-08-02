حملة لرصد مخالفات الصرف في مصانع دمياط (صور)

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة للصرف الصناع.





شارك في الحملة كلا من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، للإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة.



