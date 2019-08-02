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حملة لرصد مخالفات الصرف في مصانع دمياط (صور)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:58 م
حملة لرصد مخالفات الصرف في مصانع دمياط (صور)
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هند الشيال
 
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شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة للصرف الصناع. 

شارك في الحملة كلا من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، للإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي، وما تم حيال المصانع المخالفة. 

ومن جانبه أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكي المصانع المخالفة، مشددًا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقًا للتعريفة الموحدة والمطبقة.
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