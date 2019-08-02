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يوفنتوس يخطط لضم نجم برشلونة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:00 م
يوفنتوس يخطط لضم نجم برشلونة
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الفجر الرياضي
 
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يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع خوان ميراندا، لاعب فريق برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اليوفي يسعى لضم ميراندا خاصة بعد اقتراب البلوجرانا من التوقيع مع جونيور فيربو ، ظهير ريال بيتيس .

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ميراندا  شارك في 29 مباراة في الموسم الماضي مع الفريق الرديف لبرشلونة ، جاء ظهوره مع الفريق الأول العام الماضي في دور الـ 16 من بطولة كوبا ديل ري ضد ليونيسا .

واختتمت الصحيفة، هدف فالفيردي هو انضمام جوني فيربو لجولة الولايات المتحدة ، ورحيل اللاعب الشاب لعدم احتياجه لخدماته .

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