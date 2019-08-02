يوفنتوس يخطط لضم نجم برشلونة





يسعى فريق يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع خوان ميراندا، لاعب فريق برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن اليوفي يسعى لضم ميراندا خاصة بعد اقتراب البلوجرانا من التوقيع مع جونيور فيربو ، ظهير ريال بيتيس .





وأضافت الصحيفة الإسبانية، ميراندا شارك في 29 مباراة في الموسم الماضي مع الفريق الرديف لبرشلونة ، جاء ظهوره مع الفريق الأول العام الماضي في دور الـ 16 من بطولة كوبا ديل ري ضد ليونيسا .





واختتمت الصحيفة، هدف فالفيردي هو انضمام جوني فيربو لجولة الولايات المتحدة ، ورحيل اللاعب الشاب لعدم احتياجه لخدماته .



