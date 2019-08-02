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تنفيذ 12 قرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي الجناين في السويس (صور)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:58 م
تنفيذ 12 قرار لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي الجناين في السويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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قاد خالد السعداوي سكرتير عام مساعد المحافظة، حملة إزالة للتعديات على الأرض أملاك الدولة ضمن الموجة الثالثة عشر أسفرت عن تنفيذ ١٢ قرارا بمساحة ١٥٧٥ متر مسطح علي الأراضى المملوكة لحي الجناين لمنطقة اللاجون والفيروز بحي الجناين، وجاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، لاسترداد أراضي أملاك الدولة والحفاظ عليها وتطبيق القانون.

وشارك في الحملة كل من عاليه فريد رئيس حى الجناين واللواء محمد عبد المنتصر نائب مدير الامن واللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن والعميد هيثم الشوربجى قائد شرطة المرافق، والرائد منصور النجار نائب مامور قسم الجناين للخدمات والإدارة الهندسية وقسم حماية الأملاك الدولة بالمحافظة والاداره الهندسية وقسم الأملاك بحى الجناين.
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