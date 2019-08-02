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عمرو عثمان: مشاركة صلاح في حملة "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في زيادة الطلب على العلاج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:56 م
عمرو عثمان: مشاركة صلاح في حملة أنت أقوى من المخدرات ساهمت في زيادة الطلب على العلاج
الدكتور عمرو عثمان
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن صفحة الصندوق على "الفيسبوك" بها 2 مليون عضو، 85% منهم من الشباب.

وأشار "عثمان"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن مشاركة اللاعب محمد صلاح في حملة "أنت أقوى من المخدرات" ساهمت في نجاحها، وزيادة الطلب على العلاج، حيث تم ترجمة الحملة لأكثر من لغة.

ولفت إلى أن وزارة الأمن الصينية وضعت الحملة على موقعها الرسمي، وترجمتها للغة الصينية، واعتبرتها نموذج ملهم في هذا المجال.
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