عشرة 17 سنة وركلة قاتلة.. تفاصيل جديدة حول قتل مهندس زراعي زوجته في أوسيم

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول قتل مهندس زراعي لزوجته بـ"ركلة قاتلة"، بمنطقة أوسيم، وتبين أن المتهم متزوج المجني عليها منذ 17 عاما، ولديهما 3 أبناء محمد 16 سنة، روفيدة 13 سنة، فوزي 10 سنوات.



وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان يسيء معاملة نجله الأكبر، ما دفعه لترك المنزل منذ عامين، والمكوث بمنزل جده، موضحة إلى أن المتهم يمتلك منزلين بجانب بعض بمركز أوسيم، وكان يقطن بهما زوجتيه، ويوم الجريمة تشاجرت الزوجة الثانية مع الأولي، واشتكت لزوجها، ما أثار غضبه، وقلل مصروف البيت لزوجته الأولى.



وتابعت التحقيقات، أن زوجته الأولي طلبت منه زيادة المصروف، فرفض وتشاجر معها، متعديا عليها بالضرب بقدمه على ظهرها محدثا إصابتها التي أودت بوفاتها.



كانت توصلت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن المهندس الزراعي المتهم بقتل زوجته، بسبب مصروف البيت، بمنطقة أوسيم، وتبين يدعى "هاني.م" 45 سنة، تشاجر مع زوجته هدي.ن 38 سنة، ربة منزل، بسبب شكواها من تقليله مصرف البيت، وتطورت المشاجرة بينهما فتعدى عليها بالضرب بقدمه على ظهرها أمام طفليهما، أصابها بكسر بالفقر ة العنقية، ونقلت على إثرها إلى المستشفي، ثم توفيت بعد 3 أيام من وصولها المستشفى.



وأوضحت التحريات أن المتهم دائم التشاجر مع زوجته، وإنفصل عنها منذ عدة سنوات، وتزوج من أخري، ثم تزوج من زوجته الأولى مرة أخري، مشيرة إلى أنه كان يسئ معاملتها.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للمقدم مجدي موسي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، من مستشفي أوسيم بوصول هدي.ن ربة منزل مصابة بكسر بفقرات العمود الفقري، وتوفيت بعد 3 أيام من وصولها المستشفي.



وبينت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى أن زوجها وراء وفاتها بعد تعديه عليها بالضرب إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.