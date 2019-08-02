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بـ"10 كيلو بانجو".. سقوط تاجرة مخدرات وابنها في أرض اللواء

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:49 م
بـ10 كيلو بانجو.. سقوط تاجرة مخدرات وابنها في أرض اللواء
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إيمان عبد العاطي
 
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نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على تاجرة مخدرات ونجلها، وبحوزتهما 10 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، وأخطر اللواء محمود السبيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للرائد عمرو فاروق معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، مفادها قيام ربة منزل، 43 سنة، وإبنها "عاطل"، 20 سنة، مقيمان بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبإجراء تحريات المباحث والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية بإشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وبحوزتهما 5 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين لترويجها على عملائهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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