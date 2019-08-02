سقوط 7 تجار مخدرات في بولاق الدكرور.. و"الفيسبوك" كلمة السر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من القبض على 7 تجار مخدرات، بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكانت تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول قيام بعض الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة ناهيا بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم 7 عاطلين، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة، لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 160 قرص مخدر، كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 200 جرام، 3 قطع أسلحة بيضاء، مبغ مالى قدره 1600 جنيه.



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والأسلحة البيضاء للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.