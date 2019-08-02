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تفاصيل تعرض رامي جمال لـ حادث مروع

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:31 م
تفاصيل تعرض رامي جمال لـ حادث مروع
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الفجر الفني
 
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أعلن الفنان رامي جمال، عن نشوب حريق هائل في مكتبه الخاص بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى حريق الشقة والأجهزة بالكامل.


وقال رامي جمال على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"انستجرام" "انهارده عرفت معنى العين وعرفت لطف ربنا قد ايه جميل.. ماس في المكتب فيكل الأجهزة بدون سبب.. فصلت الأجهزة قبل ما امشي بس العين مبتخلصش روحت وأنا طول الطريق خايف وقلبي مقبوض داخل أنام لقيت تليفون من مدير أعمالي بيقولي الجيران كلموه وقالوا المكتب غرق بالكامل وأجهزتي والعفش باظوا اللهم لك الحمد والشكر".

وعلق تامر حسين ومحمد نور على منشور رامي جمال، داعين له بالسلامة والنجاة.


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