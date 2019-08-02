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قناة السويس تشهد أكبر حركة عبور في تاريخها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:33 م
قناة السويس تشهد أكبر حركة عبور في تاريخها
الإعلامي كريم الشيخ
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رقية جمال
 
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قال الإعلامي كريم الشيخ، مراسل فضائية "الغد"، إن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قال إن القناة ستشهد اليوم أكبر حركة عبور وحمولات في تاريخها منذ إنشائها.

وأكد "الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، اليوم الجمعة، أن قناة السويس منذ الأمس وحتى الآن تعمل عن باكرة أبيها في الاتجاهين في محاولة لعبور أكثر من 80 سفينة بحمولة أكثر من 6 ملايين طن تعبر قناة السويس اليوم فقط.

وتابع، أن حركة السفن منذ الصباح تمر سفينة كل 10 دقائق من قناة السويس، وهناك عدد من السفن يمر بقناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد خططت أن يصل عدد السفن التي تمر بالقناة لـ 80 سفينة خلال عام 2019 وهو ما بدأ بالفعل اليوم، وتخطط أن يصل عدد السفن لـ 100 سفينة تعبر يوميًا بحلول عام 2023.
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