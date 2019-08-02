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"التعليم العالي": 180 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:29 م
التعليم العالي: 180 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية
وزارة التعليم العالي - أرشيفية
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رضا سلامة
 
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أعلن أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 180 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019-2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل. 

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح الأربعاء الماضي الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.
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