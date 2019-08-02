طالب بمؤتمر الشباب: الرئيس السيسي فاجأني

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عبر الطالب محمود عصام، عن سعادته بعد إجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤاله خلال جلسة "إسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي كان عن كيفية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة بفضل الإصلاح الاقتصادي، قائلا: "إجابة الرئيس عن سؤالي كانت مفاجأة".



وأضاف، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه أرسل سؤالا على صفحة المؤتمر على الإنترنت كنوع من التجربة، متابعا: "بعت السؤال واتفاجئت أن اسمي بيتقال"، مشيدا بحرص الرئيس على تخصيص وقت للشباب للتواصل معهم.

