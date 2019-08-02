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تركيا تعلن تصفية 5 من عناصر "العمال الكردستاني" شمالي العراق

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:12 م
تركيا تعلن تصفية 5 من عناصر العمال الكردستاني شمالي العراق
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن تصفية 5 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، ضمن إطار عملية "المخلب" شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، إنها "شنت غارات على مواقع الإرهابيين في منطقتي زاب ومتينا، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة شمالي العراق، ما أدى إلى تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا".

وفي 27 يوليو الماضي، أعلنت تركيا عن تصفية 255 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في كافة عملياتها شمالي العراق، منذ بدء "المخلب" في 27 مايو الماضي.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في 13 يوليو الماضي عن إطلاق عملية "المخلب–2" كنتيجة لتطورات عملية "المخلب-"1 المستمرة بنجاح في هاكورك، في مناطق مختلفة يتمركز فيها "العمال الكردستاني".

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