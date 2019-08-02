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طنطا يواصل تدعيم صفوفه ويضم لاعب الفيصلي الأردني

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:17 م
طنطا يواصل تدعيم صفوفه ويضم لاعب الفيصلي الأردني
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سارة سالم
 
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نجح نادي طنطا برئاسة فايز عريبي في التعاقد مع محمد ماجد أونش، بفترة الإنتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.


سبق للاعب الانضمام لصفوف كل من المصري و الإنتاج و سموحة وإتحاد الشرطة، والفيصلي الاردني.


ومن المقرر أن ينضم اللاعب لفترة الإعداد المقام هذه الفترة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، والتي يخوضه الفريق ضمن استعدادات الفريق للدوري الممتاز.


يذكر أن طنطا تعاقدت مع كل من على فرج حارس بتروجت، وحمد فتحي حارس الداخلية، وشوقى السعيد مدافع الرجاء، وأحمد فهمي ظهير أيمن غ المحلة، و أيهاب سمير ظهير أيسر المقاولون، ومحمود كابونجا ديفيندر ألانتاج الحربى، وليد عادل ديفيندر مصر المقاصة، ومحمود صلاح ديفيندر كفر الشيخ، ومحمد ابو شعيشع ديفيندر المقاولون، ومحمد مصطفى 'لالا' لاعب وسط بتروجيت، وخالد جمال لاعب وسط الزمالك، وهشام شعبان مهاجم شباب الأهلي.

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