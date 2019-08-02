تحصين 113 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أنه تم تحصين وترقيم 113ألف و471 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمراكز المحافظة.





وأشار المحافظ، في بيان له، إلى تكليفاته لمسؤولى الطب البيطري بالاستمرار في التحصين بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض الوبائية ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها،فضلا عن عقد المزيد من الندوات التوعوية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية وضرورة التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.





جاء ذلك خلال إستعراضه للتقرير اليومي لمديرية الطب البيطري، حيث اطلع المحافظ من مدير الطب البيطري على تفاصيل برامج الحملة القومية الثانية، ومتابعة سير العمل في الحملة التي انطلقت في 22 يونيه الماضي، وتم تمديدها إلى 8 أغسطس الحالي لتغطى جميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية.





ومن جهته أشار الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري أنه تم تحصين وتسجيل 97 ألف و303 رأس من الأبقار، و14 ألف و313 من الجاموس،و1855 من الأغنام والماعز، وذلك منذ بداية الحملة الثانية 22 يونيه الماضي.



