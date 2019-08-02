محافظ بني سويف: نجحنا في استرداد 20 ألفا و310 فدادين من أراضي الدولة (صور)

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أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، عن أنه تم إزالة 323 حالة تعدٍ ضمن الموجة الثالثة عشر من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي استمرت في الفترة من 24 يوليو الماضي واختتمت أمس الخميس 1 أغسطس الحالي، حيث أسفرت عن استرداد 20 ألفًا و310 فدادين من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، وذلك من خلال إزالة 283 حالة تعد "بالبناء المخالف"على مساحة 66 ألف و995 متر، وإزالة 40 حالة تعد بزراعات غير جادة على مساحة 20 الف و294 فدان من أراضي أملاك الدولة الصحراوية.



وأوضح المحافظ، أن الموجة الثالثة عشر قد تمكنت من إزالة 52 حالة بمركز الواسطى، و23 حالة بمركز الفشن، و20 حالة بمركز بني سويف، و34 حالة بمركز ببا، و49 حالة بمركز إهناسيا، و59 حالة بمركز ناصر، 86 حالة بمركز سمسطا، وذلك في إطار الحملات المتتالية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة، في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.



وأكد، على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحة ممكنة من الأرضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير الجادة، مؤكدًا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.