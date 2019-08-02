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سيامة عماد كميل اللعازري كاهنا على كنيسة القيامة للكاثوليك بالإسكندرية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:07 م
سيامة عماد كميل اللعازري كاهنا على كنيسة القيامة للكاثوليك بالإسكندرية
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حازم رفعت
 
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ترأس الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، امس الخميس،  صلاة طقس الرسامة الكهنوتية للأب عماد كميل اللعازري في كنيسة القيامة بمحطة الرمل للاقباط الكاثوليك، وشارك معه في الصلاة نيافة الأنبا كيرلس،  مطران أسيوط والقمص انطونيوس غطاس، الوكيل البطريركي بالإسكندرية، والأب زياد حداد، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازرين والعديد من الآباء والرهبان والرهبات وشعب الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بصوم العذراء مريم، فيما تستقبل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، صوم العذراء مريم، يوم الأربعاء، السادس من شهر اغسطس المقبل.

يذكر أن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، تحت رعاية الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قد إحتفلت امس الاحد، بعيد السيامة الأسقفية للمطران جورج شيحان. 

وقامت الكنيسة بتهنئة المطران، بهذه المناسبة متمنية أن يمنحه الله كل النعم ومواهب الروح القدس لإتمام رسالته، ومتمنية له أيضًا سنين عديدة في خدمة شعب الله.
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