عضو مجلس الشئون الإسلامية: الله يرسل للأمة كل مائة عام من يجدد لها دينها (فيديو)
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:03 م
رقية جمال
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قال الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام على مدار تاريخه كان فيه اعتماد على الشباب في جميع مناحي الحياة وتيسير المجتمع عبر التاريخ، مشددًا على أن ما تحمله العلماء في مسيرة الدعوة الإسلامية أكثر بكثير مما تحمله الحكام في تيسير واستمرار الحضارة الإسلامية.
وأشار "هندي"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه على رأس كل مائة عام يرسل الله للأمة من يجدد لها دينها، مؤكدًا أن معظم المجددين في الإسلام من الشباب.
وتابع، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان يهتم بأن يكون القائد يمتلك الكفاءة وليس الأكبر سنًا، والسفراء الذين كان يرسلهم للملوك كانوا شباب، مؤكدًا أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- اعتمد في نشر رسالة الإسلام في الدنيا بأكملها على الشباب.
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