سموحة يرفض عرض الشرطة العراقي لضم حسام حسن

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رفضه عرضًا من نادي الشرطة العراقي للتعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري.

وغرد عامر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"رفضنا عرض الشرطة العراقي لاستعارة هداف سموحة حسام حسن لمدة عام نظير ٥٠٠ الف دولار".

وكان رئيس سموحة قد أكد من قبل أن حسام حسن مستمر مع الفريق ولن ينتقل للأهلي، بعد المفاوضات التي درات بين الطرفين.