الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستأنف مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.





ويعود الفريق إلى التدريبات اليوم، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام .



