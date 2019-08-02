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الأهلي يستأنف مرانه مساء اليوم

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:33 ص
الأهلي يستأنف مرانه مساء اليوم
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علي نبوي
 
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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستأنف مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.


ويعود الفريق إلى التدريبات اليوم، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 4 أيام، عقب مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام .


ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم لتجديد دوافعهم ومطالبتهم بإغلاق ملف الدوري العام الذي توج به الفريق رسميا والتركيز في بطولة دوري أبطال إفريقيا لاسيما ضربة البداية أمام بطل جنوب السودان.


و من المقرر أن يجتمع المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق المران للترتيب للمرحلة المقبلة.

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