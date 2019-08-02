الكونجرس الأمريكي يقر مشروع قانون الموازنة





أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون للموازنة يُعتبر ثمرة إجماع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري، ويشمل زيادةً في الإنفاق الفدرالي بقيمة 320 مليار دولار ويدفع شبحَ شَللٍ بالموازنة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة المقبلة.





وتمّت الموافقة على مشروع القانون بأغلبيّة 67 صوتاً مقابل 28 في مجلس الشّيوخ حيث يُمثّل الجمهوريون الأغلبيّة، وذلك بعد أسبوع من اعتماده في مجلس النوّاب ذي الأغلبيّة الديموقراطيّة، ويجب الآن إحالته إلى الرئيس دونالد ترامب ليُوقّعه.





ويُتيح النص للحكومة الفدرالية مزيداً من الاقتراض، وبالتالي إبعاد خطر التخلّف عن السداد في الأشهر المقبلة.



