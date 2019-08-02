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أول تعليق روسي على انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:13 ص
أول تعليق روسي على انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن انتهاء معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي أبرمت منذ فترة الحرب الباردة، بعد أن بدأت واشنطن عملية انسحاب منها في وقت سابق هذا العام، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان «في الثاني من أغسطس 2019، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، انتهت المعاهدة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة حول الحد من صواريخهما المتوسطة والقصيرة المدى».

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