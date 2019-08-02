بالأسماء.. إصابة 7 في حادثي سير بطريقي الزعفرانة وصحراوي بني سويف

أصيب 7 أشخاص، في حادثي سير، صباح اليوم الجمعة، الأول وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، والثاني وقع إثر تصادم سيارتين نقل، بطريق الزعفرانة، نطاق محافظة بني سويف.





وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي رقم «١٣٣٩١» أسيوط، بأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، بعد نفق سنور اتجاه بحري، وأنتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.





والمصابون هم: مونيكا رضا رمزي،٢٠سنة، مقيمة أسيوط، مصابة بجرح بالرأس، ومريم رضا رمزي، ١٦سنة، مقيمة أسيوط، مصابة بإشتباه كسر بالقدم الأيسر، وإيرين يوسف يعقوب،٤٩سنة، مصابة بجرح قطعي بالوجه، ورضا رمزي جرس،٦١ سنة، مصابة بإشتباه كسر بالقدم الأيسر، جميعهم يقيمون بمحافظة أسيوط.





كما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل، أرقام «٤٧٦٥ ع ج ق» و«٤٩٢٧ ن م ا» بالكيلو 50 طريق الزعفرانة، وأنتقلت سيارتي إسعاف لموقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص، وهم: مصطفى فواد مصطفى، ٢٨ سنة، مقيم الغربية وعماد رشاد عبد المقصود، ٢٨ سنة، مقيم الغربية ومحمود صابر شحاته، ٣٠ سنة، مقيم ملوي بالمنيا، رفضو الإنتقال إلى المستشفى.



