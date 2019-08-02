"أوقاف السويس": خطبة الجمعة عن "اغتنام مواسم الطاعات والخيرات"

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس إن خطبة الجمعة اليوم تتناول الحديث عن " اغتنام مواسم الطاعات والخيرات ".





وأشار إلى أن المولى عز وجل قد اختص من ايام الدهر مواسم تضاعف فيها الحسنات وتكثر فيها الخيرات وترفع فيها الدرجات، ترغيبا لعباده في دوام التقرب اليه وحسن الاقبال عليه، والعاقل من اغتنم هذه المواسم فاخلص فيها النيه،واحسن فيها العمل،واقبل علي ربه عزوجل يستكثر من فعل الخيرات ويتعرض للنفحات والرحمات حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم " ان لربكم عزوجل في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل احدكم ان تصيبه منها نفحه لا يشقي بعدها ابدا".





وتابع وكيل وزارة الاوقاف أن جميع الخطباء والائمة عليهم الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة أو بجوهرها علي اقل تقدير مبينآ ان الله عزوجل اقسم بهذه الايام في كتابه حيث يقول سبحانه " والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر،." والذي اتفق عليه جمهور المفسرين ان الليالي العشر هي العشر الاول من شهر ذي الحجة،والله عزوجل لا يقسم الا بعظيم، فالقسم بها تكريم لها، وتعظيم لمكانتها، وبيان لفضلها،وارشاد لاهميتها.





وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أن العمل الصالح فيها احب الي الله عزوجل من غيرها فهي موسم للربح وطريق للنجاة وميدان للسبق للخيرات حيث يقول نبينا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام " ما من ايام العمل الصالح فيها احب الي الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ ".



