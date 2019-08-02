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سوسن بدر: كل دور للفنان تحدي جديد يدخله

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:08 ص
سوسن بدر: كل دور للفنان تحدي جديد يدخله
سوسن بدر
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الفجر الفني
 
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حلت الفنانة الكبيرة سوسن بدر، ضيفة على البرنامج الإذاعي أسرار النجوم، تقديم إنجي علي، على إذاعة نجوم f.m.

وقالت سوسن بدر، إن كل دور للفنان تحدي جديد يدخله، وعليه أن يخرج فيه كل طاقاته.

وأضافت سوسن بدر أن دورها في مسلسل "الرحايا" كان من أصعب أدوارها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة لأن الشخصية مركبة وعنيفة وقاتلة ومجرمة.

وتابعت سوسن بدر أن دورها في مسلسل "طريقي" لم يكن شريرا ولكنها كانت أما قوية، وهي تفعل ما تفعله من أجل حماية ابنتها، لكنها ليست شخصية شريرة.

   
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