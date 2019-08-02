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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:08 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)
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رقية جمال
 
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 7 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، والخيار 10 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، ورق العنب 20 جنيهًا، والكوسة 10 جنيهات، والبامية 25 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 25 جنيها للكيلو، والتفاح 25 جنيهات، والخوخ 10 جنيهات، والموز 15 جنيهًا.
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