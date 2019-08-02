ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شرط تعجيزي من ديبالا للموافقة على الانتقال لليونايتد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:06 ص
شرط تعجيزي من ديبالا للموافقة على الانتقال لليونايتد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

وصلت المفاوضات بين فريقا يوفنتوس ومانشستر يونايتد لمراحل متقدمة، من أجل إتمام الصفقة التبادلية المرتقبة برحيل ديبالا لليونايتد مقابل ضم لوكاكو لليوفي.

 

وتبقى خطوة وحيدة فقط لإتمام الصفقة وهي موافقة ديبالا على الانتقال لقلعة أولد ترافورد.

 

واشترط ديبالا على إدارة مانشستر يونايتد الحصول على 15 مليون يورو كراتب سنوي للموافقة على الانتقال إليهم، وهو ما رفضه الشياطين الحمر لكونه رقم مرتفع وسيكون بذلك ثاني أعلى راتب في الفريق مما قد يسبب بعض المشكلات.

 

ومن المتوقع أن يجتمع ديبالا مع مديره الفني الإيطالي ساري للحديث معه حول دوره مع الفريق، ومحاولة إقناعه بالإبقاء عليه الموسم المقبل والاستفادة منه مع الفريق.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم