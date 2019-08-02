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الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على ثكنة عسكرية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:53 ص
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على ثكنة عسكرية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الجمعة، أنه تمكن من إحباط نشاط خلية إرهابية خطط عناصرها لهجوم إرهابي على ثكنة عسكرية.

وقالت إدارة الأمن الفدرالي في مقاطعة فلاديمير شمال شرقي موسكو، إنها أحبطت نشاط الخلية الإرهابية بالتعاون مع الأجهزة الرديفة من مقاطعة ريازان المجاورة.

وأضافت أن أعضاء الخلية الإرهابية خططوا لهجوم على القطعة العسكرية من أجل الاستيلاء على أسلحة وذخيرة، مشيرة إلى أن الخلية كان يقودها أحد سكان مقاطعة فلاديمير من مواليد 1999.

ولم يكشف الأمن الفدرالي عن موقع القطعة العسكرية التي خطط لمهاجمتها أو عدد أعضاء الخلية الإرهابية، واكتفى بالإشارة إلى أنه تم القبض على جميع عناصرها ووجهت إليهم اتهامات بمزاولة أنشطة إرهابية.

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