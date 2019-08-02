عاجل.. الأهلي يصدم كهربا بقرار ناري
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:55 ص
الفجر الرياضي
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استقر مسئولو نادي الأهلي، على التراجع
عن فكرة ضم محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك السابق، والذي يلعب حاليا لصفوف
ديسبورتيفو أفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأجل المارد الأحمر ضم كهربا حتى فترة
الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى لا يدخل في صدام محلي مع اتحاد الكرة، وتكون أزمة
اللاعب قد انتهت مع ناديه السابق في الفيفا.
وكان كهربا قد أعلن فسخ تعاقده مع
الزمالك في يوليو الماضي، بعد اشتعال الأزمة بينه وبين مسئولي القلعة البيضاء،
وانضم لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والذي يقوده إيناسيو المدير الفني
السابق للزمالك.
يذكر أن كهربا انضم إلى الزمالك في صيف 2015 قادما من إنبي.
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