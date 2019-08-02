"العربية اتقلبت".. إصابة عامل في حادث سير أعلى الطريق الدائري
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:40 ص
إيمان عبد العاطي
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أصيب عامل في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، وتم نقله إلى المستشفى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري ووجود مصاب، وبانتقال رجال المرور لمكان البلاغ، تبين إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة عبد الرؤوف.أ.م، 44 سنة، مصاب بكسر فى الفخذ واشتباه كسر بالفقرات واشتباه بنزيف في المخ.
وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفي، ورفع حطام الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري ووجود مصاب، وبانتقال رجال المرور لمكان البلاغ، تبين إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة عبد الرؤوف.أ.م، 44 سنة، مصاب بكسر فى الفخذ واشتباه كسر بالفقرات واشتباه بنزيف في المخ.
وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفي، ورفع حطام الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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