ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"العربية اتقلبت".. إصابة عامل في حادث سير أعلى الطريق الدائري

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:40 ص
العربية اتقلبت.. إصابة عامل في حادث سير أعلى الطريق الدائري
أرشيفية
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
أصيب عامل في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، وتم نقله إلى المستشفى وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري ووجود مصاب، وبانتقال رجال المرور لمكان البلاغ، تبين إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة عبد الرؤوف.أ.م، 44 سنة، مصاب بكسر فى الفخذ واشتباه كسر بالفقرات واشتباه بنزيف في المخ.

وتم نقل المصاب إلى أقرب مستشفي، ورفع حطام الحادث، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
Advertisements
المزيد عن: انقلاب سيارة الطريق الدائري اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم