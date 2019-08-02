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رئيس المجلس العسكري السوداني يمنح الملحق السعودي وسام النيلين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:02 ص
رئيس المجلس العسكري السوداني يمنح الملحق السعودي وسام النيلين
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وسام النيلين من الطبقة الثانية للملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السودان العميد الركن إبراهيم عثمان العمير بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان.

وجرت مراسم التكريم أمس بمقر وزارة الدفاع في السودان على يد رئيس الأركان المشتركة المكلف الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

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