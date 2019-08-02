حاتم عمور يطلق أحدث أغنياته "قلبك يمشى لحاله"

كشف المطرب المغربى حاتم عمور عن طرح أجدد أغنياته المنفردة "قلبك يمشى لحاله"، والتى أطلقها بطريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها مؤخرًا فى أمريكا.









حاتم الذى أطل منذ أيام على جمهوره المغربى فى مهرجان إفران الدولى، كشف لـ اليوم السابع عن تفاصيل الكليب الجديد، الذى تم تصويره كاملًا فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الأغنية خامس "سناجل" ألبومه الأخير "بلا عنوان" الذى قرر إطلاق أغنياته فرادى كل فترة بكليب جديد، ويتغنى خلالها بكلمات محمد المغربى، وألحان محمد الشرابي وتوزيع مدارة وطارق الحجيلي.