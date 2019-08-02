قبل ما تنزل تشتري تعرف على أسعار الاسماك اليوم الجمعة 2-8-2019

شهدت أسعار السمك بالأسواق المصرية ومنها سوق العبور اليوم الجمعة 2-8-2019، حالة من الاستقرارمع زيادة المعروض منها بالسوق.

وتستعرض "الفجر" أسعار أنواع الاسماك المختلفة بالاسواق المصرية لليوم الجمعة خاصة أن المصريون يقبلون على شراء الأسماك هذا اليوم:

سعر كيلو السمك "البلطي":

تراوح سعرة في الأسواق بين 32 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

سعر كيلو "السمك البوري":

بدأ سعرة عند 49 جنيه للكيلو، ووصل في بعض الاسواق إلى 42 جنيه للكيلو.

سعر كيلو السبيط

تراوح بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

جاء سعر السمك قشر بياض فيليه بالمتوسط 160 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تباين سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و245 جنيهًا للكيلو بحسب الحجم.