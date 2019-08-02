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نجم الأهلي يكشف مفاجأة في إصابة جنش مع منتخب مصر

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:51 ص
نجم الأهلي يكشف مفاجأة في إصابة جنش مع منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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أكد وليد سليمان لاعب الأهلي و منتخب مصر أن محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك تنبأ بإصابته فى معسكر المنتخب قبل إنطلاق المران.

 

تعرض  محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب ببطولة أمم أفريقيا التى استضافتها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجارى.

 

قال سليمان فى تصريحات تليفزيونية ، أن جنش أخبر محمود حمدي الونش بأنه سيصاب فى مران اليوم، وهو ما حدث بالفعل.

 

وأثني وليد سليمان على مستوي محمود جنش وأنه حارس مميز وكان أحد الأسباب الرئيسية فى فوز الزمالك بأكثر من مباراة .

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